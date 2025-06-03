شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكرم الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، نظرا لتميزها خلال شهر مايو الماضي، وتقديرًا لمجهودات العاملين بها وإخلاصهم في العمل، مما ساهم في تحقيق نسب إنجاز عالية في معدلات العمل.

وسلمت الدكتورة مايا مرسي شهادات تقدير للأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين بالإدارة، حيث يأتي هذا التكريم للقطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة.



وزيرة التضامن تكرم الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة

ومن جانبهم أعرب العاملون بالإدارة عن تقديرهم لهذا التكريم من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.