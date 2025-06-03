شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى برن يلتقى مجموعة من الطلبة المصريين من أبناء الجالية بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السفير محمد نجم سفير مصر لدى الاتحاد السويسرى وإمارة ليختنشتاين، لقاء مع مجموعة من أبناء الجالية المصرية فى سويسرا من الشباب الدارسين فى الجامعات السويسرية.

وشارك في اللقاء طاقم السفارة وعدد كبير من الدارسين في الجامعات الرئيسية في سويسرا.

يأتي اللقاء في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها السفارة مع مختلف طوائف الجالية المصرية المقيمة في سويسرا، لمد جسور التواصل مع أبناء الوطن في الخارج في مختلف المجالات، والتعرف على احتياجاتهم، وتوفير الخدمات اللازمة لهم أثناء تواجدهم في دولة الاعتماد، لاسيما أبناء الجالية المصرية من الدارسين في الأقسام العلمية المختلفة.