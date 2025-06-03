شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى: أكثر من 205 آلاف متردد على مستشفى أبو الريش اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مستشفيات قصر العينى بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات أن مستشفى أبو الريش اليابانى شهدت أعمال تطوير مكثفة على مدار الفترة القليلة الماضية، حيث يبلغ الآن عدد الأسرة: 351 سريرًا، منها 121 سرير رعاية مركزة.

وأوضحت مستشفيات قصر العينى عدد المرضى المترددين سنويًا: حوالي 205,521 مريض، موضحة أن أهم أعمال التطوير والتجديد تمثلت فى إنشاء وحدة مركزية لتحضير العلاج، وإحلال وتجديد محطة الكهرباء بتكلفة 25 مليون جنيه.

كما شهدت مستشفى أبو الريش اليابانى، تجديد المنطقة الإدارية ومنطقة انتظار الأطفال، تجديد محطة الغازات، الغلايات، محطة الأكسجين، خزان مكافحة الحريق، غرف المخلفات، المغسلة، ثلاجة الموتى، والمطبخ.

كما تم افتتاح مجمع العيادات الخارجية للأطفال (7 طوابق بمساحة 3112 م²) ويضم معامل تحاليل وأشعة، وتطوير وحدة أمراض القلب ووحدة القسطرة القلبية، وتطوير وحدات الأمراض الباطنية، الجراحة العامة، الجراحة التخصصية، والرعاية القلبية المركزة.