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عميد "حقوق القاهرة" يتلقى العزاء فى وفاة والده بمسجد عمر مكرم غدا

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عميد "حقوق القاهرة" يتلقى العزاء فى وفاة والده بمسجد عمر مكرم غدا

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القاهرة - سامية سيد - كتب - محمد صبحى

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 03:52 م

يقام غدا الأربعاء، عزاء والد الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وشيعت جنازة الراحل اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور ومشاركة عدد من قيادات جامعة القاهرة.

وتنعى ”الخليج 365” الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة فى وفاة والده داعين الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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