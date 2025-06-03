شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "حقوق القاهرة" يتلقى العزاء فى وفاة والده بمسجد عمر مكرم غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - محمد صبحىالثلاثاء، 03 يونيو 2025 03:52 م
يقام غدا الأربعاء، عزاء والد الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
وشيعت جنازة الراحل اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور ومشاركة عدد من قيادات جامعة القاهرة.
وتنعى ”الخليج 365” الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة فى وفاة والده داعين الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته.
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