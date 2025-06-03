شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان طلاب من استكمال امتحانات الإعدادية فى الجيزة بسبب الشغب والغش والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رصد عدد من وقائع الشغب والغش، داخل بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، بعدة إدارات تعليمية بمحافظة الجيزة.

وأشارت إلى أن بناءً عل ما تم رصده، وطبقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 34 لسنة 1992 – المادة الثالثة، والخاصة بتنظيم أحوال الامتحانات، تم تحرير محاضر رسمية بحق الطلاب المتورطين، وحرمانهم من استكمال باقي الامتحانات، مع اعتبار العام الدراسي لهم عامًا من الرسوب الفعلي.

وأوضحت في بيان لها أن هذا القرار ليس عقوبة فقط، بل دفاع عن كرامة التعليم، وضمان للعدالة وتكافؤ الفرص لكل طالب مجتهد يسير في طريقه بنزاهة وأخلاق.

ووجهت المديرية أولياء الأمور بالوقوف إلى جانب المنظومة التعليمية في هذه المرحلة الحاسمة، لا بالتبرير للمخالفات، بل بالمساندة في غرس الانضباط والقيم الأخلاقية في نفوس أبنائهم، وإرشادهم إلى طريق الصواب، وتعزيز احترام القوانين والانضباط داخل المدرسة وخارجها.

وأكدت أن الامتحان مسؤولية وطنية، وأمانة أخلاقية، ولن يُسمح أبدًا لأي فرد أن يعبث بها تحت أي ذريعة، مشيرة إلى أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة تجاه كل من يتجاوز، أو يحاول الإضرار بمستقبل زملائه أو سمعة مؤسستنا التعليمية.



