وزارة التضامن تنفذ مبادرة لدمج أنشطة وبرامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

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القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تستمر مبادرة أحلام الأجيال بـ وزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ فعاليتها، حيث شهدت محافظة كفر الشيخ تنفيذ المرحلة الثالثة من النسخة الثانية للمبادرة، التى تستهدف تحقيق الدمج بين أنشطة وبرامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بحضور سيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، ومحمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين وعدد من قيادات العمل بقطاع الرعاية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن مبادرة " أحلام الأجيال" تأتي تنفيذا لرؤية تعمل على تحسين خدمات الرعاية المتكاملة المقدمة وخلق بيئة تعاونية وأسرية إيجابية لكبار السن والأطفال وتستهدف نسختها الثانية 4 محافظات بإجمالي مشاركة 150 مسنا و200 طفل.

وأشار عبد العزيز إلى أن المبادرة تأتي فى إطار رؤية عمل الوزارة لكبار السن والتي تعد أحد محاورها تنفيذ مبادرات وأنشطة تهدف إلى الدمج المجتمعي لكبار السن ونشر الوعي المجتمعي بأهمية قضايا وسياسات كبار السن، بالإضافة إلي الخدمات التى تقدمها الوزارة من خلال محور الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأكد محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين أن المبادرة بكفر الشيخ تضمنت عددا من الفعاليات بمشاركة 50 مسنا ومسنة من دور وأندية المسنين و50 طفلا من فاقدي الرعاية الأسرية بدور الرعاية الاجتماعية.

وشهدت تنفيذ عدد من الفقرات الفنية والعروض الغنائية والمسابقات الثقافية ومعرضا للمشغولات يدويه للمسنين وتقديم هدايا رمزية مقدمة من الأطفال للمسنين.

وأشار شعبان إلى أن ذلك يأتي فى إطار استكمال مراحل العمل بمبادرة أحلام الأجيال، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولي من النسخة الثانية للمبادرة بمحافظة السويس وشهدت محافظة الدقهلية المرحلة الثانية بين تفاعل وترحيب كبير من المشاركين.

وأوضح شعبان أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي تنفيذ رؤية متكاملة للخدمات المقدمة لكبار السن تستهدف تحقيق الحماية والرعاية لهم وتعزيز الرعاية المجتمعية.



جانب من المبادرة



مبادرة لدمج أنشطة وبرامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية