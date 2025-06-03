شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى 20 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن فتح باب الترشح اعتبارًا من 20 يونيو 2025 وحتى 30 من الشهر نفسه، في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المقررة في أكتوبر 2025.

ويتم استقبال طلبات الترشح من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال مدة استقبال طلبات الترشح.

وأوضحت أن الجدول الزمنى للانتخابات 2025، هو :

- فتح باب الترشيح من ٢٠٢٥/٦/٢٠ إلى ٢٠٢٥/٦/٣٠.

- إعلان أسماء المرشحين الابتدائية ٢٠٢٥/٧/٧.

- فتح باب الطعون من ٢٠٢٥/٧/١٠ إلى ٢٠٢٥/٧/١٥.

- إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون ٢٠٢٥/٧/٢٠.

- فتح باب التنازلات من ٢٠٢٥/٧/٢٣ إلى ٢٠٢٥/٧/٢٨.

- إعلان القائمة النهائية ٢٠٢٥/٨/١٠.