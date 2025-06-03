شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة تطلق مارثون"يوم صحة القلب"بمركز شباب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقيب أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب انطلاق فعاليات مارثون أطباء القاهرة تحت عنوان "يوم صحة القلب"، برعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ومشاركة نخبة من كبار وشباب الأطباء والرياضيين والمؤثرين، وذلك السبت 14 يونيو 2025 بمركز شباب الجزيرة.

بدورها وجهت الدكتورة شيرين نقيب أطباء القاهرة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضية على دعمه الدائم للأنشطة والفعاليات التى تهدف لنشر التوعية وتشجيع المجتمع على الانخراط فى ممارسة الرياضة .

وقالت شيرين غالب،: إن مارثون أطباء القاهرة تحت عنوان "يوم صحة القلب" يمثل مبادرة رياضية صحية هادفة تجمع بين الرياضة والتوعية الصحية من أجل مستقبل أكثر صحة وحياة أكثر نشاطًا، لافتة إلى أنه من المقرر حضور أكثر من 500 طبيب وطبيبة في هذه المبادرة للتوعية وخطورة أمراض القلب .

وأوضحت الدكتورة شيرين غالب، أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن أيضا استعراضا لأهم التوصيات الطبية والخطوات الاستباقية للوقاية الأولية والثانوية من أمراض القلب وتجنب مضاعفاتها، فضلا عن مناقشة أحدث الإمكانيات والتقنيات الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج، كما يتضمن محاضرات عن مخاطر الأدوية والمشروبات التي تضر بصحة القلب والرياضيين وذلك، بمشاركة أساتذة واستشاريين من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز الطبية المتخصصة، مؤكدة أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة تزايدًا في حالات توقف القلب المفاجئ، ما أثار قلقا واسعا في المجتمع وبين الأوساط الطبية؛ لذا ستقدم هذه الفعالية روشتة طبية للوقاية .

ومن جانبه، قال الدكتور جوزيف وحيد الأمين العام المساعد، مقرر للجنة الاجتماعية بنقابة أطباء القاهرة أن مارثون أطباء القاهرة يأتى ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التى تستهدف توسيع مشاركة أعضاء النقابة وأسرهم، لافتا إلى أن اليوم سيتضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية والفنية والتوعوية موجهة الدعوة لكافة أعضاء الجمعية العمومية للأطباء للحضور والمشاركة.