شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإنتاج الحربى والشباب والرياضة يتفقدان مصنع النجيل الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة مصنع النجيل الصناعي "CAPTEX" لتفقد عمليات الإنتاج ومراقبة الجودة بالمصنع ومناقشة عدد من موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك بمقر المصنع بمنطقة الهايكستب، بحضور مسئولي الوزارتين.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه تم خلال الزيارة، متابعة مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية "كابتكس CAPTEX " المقامة بالتعاون بين الوزارتين، حيث تم إستعراض إستراتيجية العمل المتبعة والخطط المستقبلية للشركة، مشيرًا إلى أن مصنع النجيل الصناعي "كابتكس" يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط الذي ينتج نجيل صناعي للملاعب والاستادات الرياضية بمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكذا النجيل المستخدم في المنتجعات والحدائق (لاند سكيب)، موضحًا أن الاعتماد على النجيل الصناعي بدلاً من النجيل الطبيعي يحقق ميزة هامة تتمثل في ترشيد استهلاك المياه وخفض تكلفة الصيانة، بما يعود بالنفع على المنشآت الرياضية ويحقق عائد اقتصادي كبير للدولة.

وأشار الوزير "محمد صلاح" أن مصنع النجيل الصناعي شهد خلال الفترة الماضية نقلة نوعية في حجم الإنتاج، مضيفًا أن المصنع يعد مثال للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة متمثلة في وزارتيّ الإنتاج الحربى والشباب والرياضة، حيث يساهم في توطين تكنولوجيا صناعة النجيل الصناعي مع الالتزام بمقاييس الجودة العالمية والسعر التنافسي.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية تعمل على زيادة حصتها السوقية والتوسع في أعمال التطوير من خلال توطين صناعات جديدة مثل "اليارن" و"اللاتكس" المستخدمتين في صناعة النجيل الصناعي والتي يساهم توطين تكنولوجيات تصنيعها محليًا في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا الوزير على اهتمام الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة لتنفيذ مشروعات وتوطين صناعات جديدة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الوزارة بالاستفادة من الإمكانيات المحلية المتاحة لتصنيع مستلزمات الملاعب من النجيل الصناعي بما يوفر تكلفة استيراده من الخارج، كما أكد حرص الجانبين على تطوير أداء الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية "كابتكس" وتعزيز قيمة الاستثمار الرياضي وزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى توافق رؤية وزارتيّ الشباب والرياضة والإنتاج الحربى بشأن أهمية التوسع بشكل أكبر في مجال إنتاج النجيل الصناعي على المستويين المحلي والإقليمي وتقديم خدمات أفضل، مضيفًا أن الشركة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتوفير النجيل الصناعي للحدائق وملاعب مراكز الشباب المُدرج تطويرها على مستوى محافظات الجمهورية ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة.

وأشار الوزير "أشرف صبحي" إلى وجود العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع "الإنتاج الحربي"، مثل تطوير عدد من الاستادات والملاعب الرياضية، وإنشاء مجمعات حمامات السباحة وتجديدها، وإنشاء ملاعب الكرة الخماسي والقانوني بعدد من الأندية، وإنشاء مراكز الشباب النموذجية فى المحافظات المختلفة، والتى تساهم في الحفاظ على اللياقة البدنية والصحية لجميع أفراد الأسرة المصرية وعلى رأسهم الشباب والنشء وتتيح لهم فرصة ممارسة الرياضة وإقامة الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية مما يعمل على تنمية واستثمار القدرات والإمكانيات خاصةً للجيل القادم والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي الثقافي لديه بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

جدير بالذكر أن وزيرا "الإنتاج الحربي" و"الشباب والرياضة" تفقدا، خلال الزيارة، خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، كما تم المرور على معرض المنتجات الذي يضم عدد من الأجهزة والأدوات الرياضية الجديدة التي تم إنتاجها من خلال شركة "كابتكس"، وكذا المنتجات الجاري تصنيعها خلال الفترة المقبلة.