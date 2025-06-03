شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يشارك فى فعاليات المنتدى المصرى - الألمانى للرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في فعاليات المنتدى المصري - الألماني للرعاية الصحية، والذي عُقد تحت عنوان “شراكات من أجل النهوض بالرعاية الصحية في مصر”، بحضور عدد من ممثلي كبرى المؤسسات الصحية، وخبراء الرعاية الصحية من مصر وألمانيا.

وخلال كلمته، أكد أهمية تعزيز أواصر التعاون مع الجانب الألماني، مشيرًا إلى أن ألمانيا تُعد شريكًا استراتيجيًا في دعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر، لاسيما في مجالات التحول الرقمي، والتعليم الطبي، وتوطين الصناعات الدوائية والتكنولوجية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى التعاون القائم مع عدد من الشركات الألمانية العاملة في قطاع الصحة، في مجالات المستشفيات الذكية، الأجهزة الطبية، ونقل التكنولوجيا والتدريب، في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتعزيز علاقات التعاون الدولي لخدمة أهداف تطوير القطاع الصحي في مصر.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن تواجد كبرى الشركات الرائدة في تكنولوجيا الصحة اليوم، يعد فرصة حقيقية لتطوير التعاون الهادف، في إطار جهود مصر نحو جذب استثمارات كبيرة في مجالات الصحة الرقمية، والتقنيات الطبية المتقدمة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتدويل خدمات الرعاية الصحية لتحسين الوصول وجودة النتائج.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام مصر الدائم بنجاح الاستثمار الأجنبي، وهو التزام أكد عليه باستمرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يُشدد على دعم مصر الدائم لتعزيز شراكاتها، خاصةً مع الحلفاء الاستراتيجيين مثل ألمانيا، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة، ديناميكية، وجاذبة للشركات العالمية.

وأعرب عن تطلعه أن يخلق المنتدى مساحة للحوار البنّاء والتفاعل العملي، لتحديد مجالات التعاون والشراكة، من خلال الجلسات والمناقشات التي ستُسفر عن أفكار ملموسة، وتُعمق الفهم المتبادل، وتُطلق مشاريع تعاون حقيقية لها أثر مباشر على أرض الواقع.

واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان كلمته، بالتأكيد على التزام مصر الثابت بالتعاون الدولي في مجال الصحة، قائلاً: "نحن نرحب بالاستثمار، ونرحب بالابتكار، ونرحب – قبل كل شيء – بالشراكات القائمة على رؤية مشتركة لصحة مستدامة، شاملة، وعادلة للجميع".