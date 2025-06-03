شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك فى المنتدى المصري الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات المنتدى المصري الألماني للرعاية الصحية، المنعقد في القاهرة تحت عنوان: "شراكات من أجل تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر"، والذي تُنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وتحالف الصحة الألماني، بمشاركة واسعة من كبار المسئولين وصُنّاع القرار، وممثلي كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجال الصحة.

وشهد المنتدى حضور عدد من كبار الشخصيات وصُنّاع القرار في القطاع الصحي من الجانبين المصري والألماني: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان؛ السفير يورجن شولتز، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر؛ أرمين سماليولفيتش، نائب رئيس مجلس إدارة تحالف الصحة الألماني؛ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ مارين دياله-شيلشميدت، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة؛ وألكسندر بوكسلر، نائب المدير التنفيذي لتحالف الصحة الألماني، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات الألمانية الرائدة، وكبار المسئولين في القطاع الصحي المصري.

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون الدولي في المجال الصحي لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها التحديات التي تواجهها الأنظمة الصحية حول العالم، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ترى في الشراكة مع الجانب الألماني ركيزة استراتيجية أساسية تدعم جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وتُسهم في تعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وأضاف السبكي أن لقاء اليوم يحمل رمزية خاصة تعكس أهمية الشراكة المصرية الألمانية في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التاريخ يحمل دروسًا ملهمة في قدرتنا على تجاوز التحديات وبناء مستقبل أفضل. واستشهد بما شهده شهر يونيو من عام 1991، حين صوّت البرلمان الألماني لنقل العاصمة من بون إلى برلين، في خطوة رمزية جسّدت إرادة التغيير والوحدة بعد إعادة التوحيد، مؤكدًا أن هذه اللحظة التاريخية تعكس كيف يمكن للإرادة والتخطيط أن يصنعا تحولًا حقيقيًا، وهو ذات النهج الذي تتبناه مصر في إصلاح وتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وتابع: "في الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر، نحن لا نبني مستشفيات فحسب، بل نُعيد تصميم رحلة المريض بالكامل. وننطلق من حقيقة بسيطة وراسخة: الأمراض لا تذهب إلى المستشفيات... بل المرضى هم من يفعلون. وكل مريض يأتي بقصة، وعائلة، ومستقبل. ولهذا فإن التعاون مع تحالف الصحة الألماني، والشركات الرائدة مثل سيمنز هيلثينيرز، وكيه تي كيو، وإيربي، وإنتيجرو ميد، وإي هيلث أفريقيا، وبيوتايب، ونوسيندو وغيرها، يتجاوز مجرد التبادل التجاري، ليجسد شراكة قائمة على القيم المشتركة والرؤية الموحدة لتحسين حياة الأفراد والمجتمعات".

وأكد السبكي أن مصر وألمانيا تتشاركان في تقاليد عريقة من التميز الطبي وروح الابتكار، وأن ألمانيا تُعد علامة فارقة عالميًا في مجالات الصحة الرقمية، والتكنولوجيا الطبية المتقدمة، والإدارة الذكية للمستشفيات، وهي مجالات ترى الهيئة فيها فرصًا هائلة للتعاون، خاصة في ظل ما تشهده مصر من نقلة نوعية في القطاع الصحي من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن الهيئة تقود تحولًا عميقًا في الرعاية الصحية يرتكز على توفير خدمات شاملة، عالية الجودة، تتمحور حول المريض، مدعومة ببنية رقمية حديثة ومستشفيات ذكية، وطاقم طبي محترف ومتطور، مؤكدًا أن التقدم الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال التعاون وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون المصري الألماني في قطاع الصحة يمتد ليشمل مجالات استراتيجية تُسهم في بناء منظومة صحية متطورة ومستدامة، وعلى رأسها نقل الخبرات في الإدارة والتشغيل، وأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، والرعاية الصحية الرقمية، والسياحة العلاجية.

وأشار إلى أن تبادل الخبرات مع الجانب الألماني يمثل ركيزة حقيقية لتطوير قدرات القطاع الصحي المصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. كما أكد أن ألمانيا تُعد شريكًا رئيسيًا في مسيرة التحول الرقمي التي تقودها الهيئة، بما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات الصحة الرقمية والإدارة الذكية للمرافق الصحية، وهو ما يدعم رؤية الهيئة في تقديم نموذج صحي متكامل، عالي الكفاءة، ومحوره الأساسي هو المريض.

وشهد المنتدى تنظيم عدد من الجلسات النقاشية الهامة، من بينها الجلسة النقاشية الأولى بعنوان: "تمويل الرعاية الصحية في مصر: آفاق التأمين الصحي الشامل ودور القطاع الخاص"، والتي شاركت فيها الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومثّلها الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة؛ كما ضمت الجلسة الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا؛ الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني – مصر وشمال أفريقيا؛ شريف الزيني، أيمن عمر، وناقشت الجلسة دور القطاع الخاص في تعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، وآليات التمويل المبتكرة، وتعزيز التكامل بين مقدمي الخدمات الصحية. وقد أدار الجلسة الدكتور ماركوس كنوب، نائب مدير قسم أفريقيا والشرق الأوسط، بهيئة التجارة والاستثمار الألمانية.

كما تضمن المنتدى جلسات أخرى تناولت موضوعات: تدويل الرعاية الصحية في مصر، والرعاية الصحية الرقمية: فرص الوصول الفعّال والميسور التكلفة للرعاية، وتنظيم تكنولوجيا الرعاية الصحية ونفاذها إلى السوق.

وشارك في المنتدى عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهم: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة؛ الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة؛ الدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية؛ والدكتورة نوران سامي، مسئول السياسات والنظم الصحية بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

واختُتم المنتدى بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الجانبين المصري والألماني، والعمل على تعظيم الاستفادة من فرص التعاون المشترك في مختلف مجالات الرعاية الصحية، بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الأهداف التنموية الصحية الشاملة في مصر.