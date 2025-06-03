شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من معهد تكنولوجيا الأغذية عند شواء اللحوم على الفحم والان مع تفاصيل الخبر

حدد معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، عدد من النصائح للمواطنين فى حالة الرغبة الملحة فى شواء اللحوم على الفحم لتقليل المركبات الضارة .

وكانت النصائح كالتالى:

التأكد من اشتعال كامل الفحم قبل وضع اللحوم و التأكد من خلوه من الأدخنة و الأبخرة و المواد السامة و خاصة مع تحوله للون المتوهج.

اختيار اللحوم قليلة الدهن لتقليل الاحتراق.

غمس اللحوم بمحاليل حامضية (مثل عصير الليمون و الخل) محتوية على مضادات للأكسدة مثل التوابل قبل الشي فقط وقد وُجد أن غمس اللحوم بهذه المحاليل قبل الشواء يخفض المركبات الضارة.

تقليل سمك شرائح اللحم عند الشوي لتقليل الفترة الزمنية اللازمة لنضج اللحم وبقائه فوق مصدر الحرارة.

إبعاد قطع اللحوم قدر الإمكان من مصدر الدخان مع وضعها بشكل مائل بحيث يتقاطر الدهن بعيدا عن المصدر الحراري.

تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين E و فيتامين C لما لها من دور في تثبيط عملية تمثيل هذه المركبات بالجسم.

تنظيف أدوات الشواء كالأسياخ والشوايات والأواني والتأكد من خلوها من القطران والمواد المحترقة وجليها جيدا قبل استخدامها مرة أخرى.

التخلص من الأجزاء المحروقة من اللحوم وعدم أكلها.