شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زلزال اليوم.. يبعد 500 كم شمال العريش.. ومصر لم تدخل حزام الزلازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن وقوع زلزال بجنوب الحدود التركية، مؤكدا فى بيان رسمي صادر صباح اليوم الثلاثاء، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر على بعد 500 كم شمال العريش.

وتابع، نؤكد مرة أخرى حدوث الزلازل ظاهرة طبيعية ومصر لم تدخل حزام الزلازل ومركز الزلزال الحالي هي دولة تركيا الواقعه في منطقة نشطه زلزاليا.

وأشار إلى أن بيانات الهزة الأرضية رصدت وقت وقوعها في تمام الساعة 2.17 دقيقة من صباح الثلاثاء 3/6/2025