وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن تناول ملح الطعام .. تفاصيل

وأضافت وزارة الصحة والسكان: الكمية المسموح بتناولها من الملح يوميًا هي أقل من 5 جرام شامل الملح المستخدم في طهي وتتبيل الطعام.

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تناول الملح بكميات أكثر من الموصى بها يؤدى للإصابة بالأمراض الآتية:

- سرطان المعدة

- السمنة

- هشاشة العظام

- أمراض الكلى

-ارتفاع ضغط الدم

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت إنه يوجد 2.5 مليون حالة وفاة حول العالم سنويا يمكن تفاديها إذا تم تقليل استهلاك الملح عالميا إلى الكمية الموصى بها وهى أقل من 5 جرامات من الملح يوميا وتشمل الملح المستخدم فى طهى وتتبيل الطعام.