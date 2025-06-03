شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الزلازل بـ"القومي للبحوث الفلكية": قوة الهزة 5.8 وضرب عدة دول منها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف الهادى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى البحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية لتليفزيون الخليج 365، أن الزلزال ضرب عدد من الدول منها مصر صباح اليوم الثلاثاء الساعة 2.17 ، بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر.

وطمأن رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، المواطنين بشأن الزلزال الذي وقع فجر اليوم جنوب الحدود التركية، مؤكدًا أن مركز الزلزال يبعد نحو 600 كيلومتر عن مدينة مطروح، وأنه لا توجد أي تأثيرات تدميرية داخل الأراضي المصرية حتى الآن.

وفى السياق ذاته، أوضح معهد البحوث الفلكية، في سلسلة منشورات رسمية عبر صفحته، أن الزلزال يُعد من الأنشطة الزلزالية الطبيعية المتكررة في مناطق نشطة تكتونيًا مثل جنوب تركيا وجزيرة كريت، مشيرًا إلى أن مصر لم تدخل حزام الزلازل، وأن وقوع الزلازل في الدول المجاورة لا يعني بالضرورة تعرض مصر لأي خطر مباشر.