شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح مهمة للتعامل مع الإجهاد الحرارى أثناء أداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن سلسلة من النصائح الهامة الواجب إتباعها للتعامل مع الحرارة والإجهاد حيث يجب على الحجاج:

1. شرب كميات كافية من الماء 3-2 لتر يومياً.

2. استخدام المظلات أو القبعات لتجنب ضربات الشمس.

3. استخدام كريم واقى الشمس لتفادي حروق الجلد.

4. تجنب المشي تحت الشمس المباشرة قدر الإمكان.

5. ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون.

6. أخذ قسط من الراحة بين أداء المناسك.

7. تجنب المشي بدون حذاء.