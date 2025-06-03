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زلزال عنيف يضرب شرق البحر المتوسط.. وتشعر به 9 دول منها مصر والسعودية

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زلزال عنيف يضرب شرق البحر المتوسط.. وتشعر به 9 دول منها مصر والسعودية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الله

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 02:59 ص

قال مركز أبحاث الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا عنيفا ضرب شرق البحر المتوسط، وشعر به 9 دول منها مصر والسعودية، وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

شعر بالهزة الأرضية سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، ووقعت في تمام الساعة 2:22 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء، مركزها شرق البحر المتوسط على بُعد 26 كيلومترًا من جزيرة رودس اليونانية، وبلغت شدتها 6.6 درجة على مقياس ريختر.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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