شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال عنيف يضرب شرق البحر المتوسط.. وتشعر به 9 دول منها مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

قال مركز أبحاث الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا عنيفا ضرب شرق البحر المتوسط، وشعر به 9 دول منها مصر والسعودية، وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

شعر بالهزة الأرضية سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، ووقعت في تمام الساعة 2:22 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء، مركزها شرق البحر المتوسط على بُعد 26 كيلومترًا من جزيرة رودس اليونانية، وبلغت شدتها 6.6 درجة على مقياس ريختر.