شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة الحدود بين جزر دوديكانيز وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفدت قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال قوي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، وضرب الزلزال المنطقة الحدودية الواقعة بين جزر دوديكانيز اليونانية وتركيا.

وكان قد تداول، رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشورات تتحدث عن وقوع هزة أرضية، في مناطق متعددة فى مناطق مختلفة بالقاهرة الكبرى.

وأشار بعضهم إلى أن الزلزال كان "قويًا وملحوظًا"، فيما لم تصدر بعد أية بيانات رسمية بشأن تفاصيل الهزة من حيث القوة والعمق والموقع الدقيق.