شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يشعر به سكان القاهرة والمحافظات في الساعة الثانية و20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، وذلك في تمام الساعة 2.20 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشورات تتحدث عن وقوع زلزال في مناطق متعددة فى مناطق مختلفة بالقاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية.

وأشار بعضهم إلى أن الزلزال كان "قويًا وملحوظًا"، فيما لم تصدر بعد أية بيانات رسمية بشأن تفاصيل الهزة من حيث القوة والعمق والموقع الدقيق.