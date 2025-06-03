شكرا لقرائتكم خبر عن للمسافرين يوم الوقفة.. تبكير موعد قطار 1946 وتشغيل قطار تالجو إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير هيئة السكة الحديد، مواعيد رقم 1946( ثانية مكيفة ) القاهرة / أسوان يوم 5 / 6 / 2025 فقط، كما تشغل قطارا إضافيا فى هذا اليوم، والذى يوافق وقفة عيد الأضحى.

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار تالجو إضافى رقم 2050 من القاهرة إلى أسوان يوم 4 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:10 ويصل أسوان الساعة 9:30 صباح اليوم التالى كالجدول المرفق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتيسيراً على جمهور الركاب.

كما قررت الهيئة تبكير جدول القطار المخصوص رقم 1946( ثانية مكيفة ) القاهرة / أسوان يوم 5 / 6 / 2025 فقط ( وقفة عيد الأضحى المبارك ) حتى يتمكن جمهور الركاب من الوصول إلى الوجه القبلى قبل صلاة عيد الأضحى المبارك حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 5:15 طبقاً للجدول المرفق.