شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى:‭‬ إلغاء إجازات الأطباء البيطريين خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر الحكومية، ودعمها بالأطباء البيطريين، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا، بالتنسيق بين التنمية المحلية والمحافظين.

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على أهمية توعية المواطنين، وتشجيعهم على ذبح الأضاحي بالمجازر، بدلا من الذبح العشوائي، في الشوارع، وذلك حفاظا على البيئة والحد من التلوث، ذلك فضلا عن ضمان الكشف على الذبائح والإطمئنان على سلامتها، وخلوها منزأي أمراض، والاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها بالمحازر.

وكلف فاروق هيئة العامة للخدمات البيطرية، بالمتابعة المستمرة والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية، والفحص والكشف الظاهري على الماشية قبل أعمال الذبيح، لضمان سلامتها والحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جهته أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم إلغاء الإجازات للأطقم البيطرية خلال أيام العيد الأربعة لتلبية احتياجات المواطنين، مع تشكيل غرف عمليات بكل إدارة بيطرية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ متعلق بأعمال الذبح والمجازر.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت فرض حالة الطوارئ بكافة قطاعاتها ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، استعدادًا لعيد الأضحى، مع توفير كميات كبيرة من الأضاحي الحية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة تقل عن السوق بنسبة تصل إلى 20%، عبر المنافذ والمزارع التابعة للوزارة، في إطار جهودها لرفع العبء عن المواطنين خلال الموسم.

