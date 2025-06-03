شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تحتفل بعيد العنصرة في 8 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس يوم الأحد الموافق 8 يونيو الجاري، وذلك بإقامة صلوات القداس الإلهي في مختلف الكنائس، ضمن ختام فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

ويعد عيد العنصرة واحدًا من الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة القبطية، ويأتي في اليوم الخمسين من عيد القيامة، ويُحيي ذكرى حلول الروح القدس على تلاميذ السيد المسيح بعد عشرة أيام من صعوده إلى السماء، بحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل.

وتروي النصوص أن التلاميذ كانوا مجتمعين للصلاة، فجاء من السماء صوت كريح عاصفة، وظهرت ألسنة من نار استقرت على كل واحد منهم، فامتلأوا من الروح القدس وبدأوا يتكلمون بلغات مختلفة لم يكونوا يعرفونها.

ويُعرف عيد العنصرة أيضًا بعدة أسماء منها: عيد الخمسين، عيد حلول الروح القدس، وفيه تُقام صلوات السجدة مساءً، وهي من الطقوس الفريدة التي تميز هذا العيد، إيذانًا ببدء فترة صوم الرسل الذي يلي العيد مباشرة.



