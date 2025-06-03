شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعى والطاقة الشمسية.. مشروع تخرج بجامعة القناة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق من طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس في تصميم وتنفيذ مشروع تخرج مبتكر بعنوان: "الحرم الجامعي الذكي – Smart Campus"، والذي يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) لإنشاء بيئة تعليمية مرنة، آمنة، وموفرة للطاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العالي.

يضم الفريق مجموعة من طلاب قسم الإلكترونيات، وقد قاد المشروع الطالب أحمد سمير قائد الفريق، الذى تولى الإشراف على الجانب الإلكتروني بالكامل وساهم في تنفيذ عدد من الأنظمة الذكية داخل الحرم المصغر الذي تم تصميمه خصيصًا للمشروع.

بنية المشروع وهدفه

يهدف المشروع إلى تقديم نموذج عملي لحرم جامعي ذكي يعتمد على حلول تكنولوجية متكاملة لتحسين جودة الحياة الجامعية من خلال تطوير أنظمة الإدارة، الأمان، الطاقة، والتنقل، إلى جانب تقديم خدمات تعليمية رقمية تواكب احتياجات العصر.

تم تنفيذ المشروع على ماكيت محاكي لحرم جامعي مصغر، بحيث يعرض بشكل عملي كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.

أنظمة الطاقة والإضاءة الذكية

استغل الفريق مساحة فارغة داخل الحرم الجامعي المصغر لإنشاء نظام لتوليد الكهرباء يعتمد على الطاقة الشمسية، باستخدام خلايا شمسية مربوطة بدوائر تتبع شمسي (Solar Tracking) ذكية تتحرك أوتوماتيكيًا باتجاه أشعة الشمس للحصول على أعلى كفاءة ممكنة في التوليد. هذا النظام مزود بمستشعرات حركة وضوء للتحكم في تشغيل وإيقاف الإضاءة تلقائيًا، مما يقلل من استهلاك الطاقة بشكل كبير.

كما تم دمج هذا النظام مع مشروع إنارة ذكية للشوارع، حيث يتم التحكم في الإضاءة بناءً على الوقت ودرجة الإضاءة المحيطة، مما يوفر نموذجًا مثاليًا لإضاءة الممرات والمناطق الحيوية داخل الحرم الجامعي.

أنظمة الأمن والسلامة

قدم الفريق نظامًا متكاملًا للأمان داخل الحرم الجامعي يعتمد على تقنيات التعرف على الوجه باستخدام وحدة ESP32-CAM، حيث تم تصميم نظام ذكي لقفل الأبواب يعمل على فتح الباب تلقائيًا عند التعرف على وجه الطالب المسجل مسبقًا، دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت. وتم تنفيذ النموذج على ماكيت مبنى صغير يحتوي على باب ومخرج علوي للكاميرا.

هذا النظام دقته تصل إلى 98.4% ويستخدم وحدات Relay وقفل Solenoid لضمان الأمان، بالإضافة إلى شاشة صغيرة تُظهر بياناتت الطالب، ما يعزز من سهولة وسرعة الدخول ويمنع الدخول غير المصرح به.

كما تم تنفيذ نظام إنذار حريق مبكر يعتمد على مستشعرات دخان وحرارة، ويستخدم تنبيهات صوتية وضوئية لتنبيه الموجودين في حال حدوث طارئ، مع ربطه بنظام تحكم مركزي يراقب الوضع في الوقت الفعلي.

الحلول الذكية لذوي الاحتياجات الخاصة

ضمن التزام المشروع بالشمولية، تم تطوير عصا ذكية للمكفوفين مزودة بحساسات لقياس المسافات وتنبيه المستخدم عند اقتراب أي عائق، بهدف تسهيل حركتهم داخل الحرم الجامعي وجعله أكثر أمانًا وراحة لهم.

الجراج الذكي

تم تصميم نظام ذكي لإدارة الجراجات (Smart Parking System) يعمل على تقليل وقت الانتظار والازدحام من خلال تحديد الأماكن المتاحة وعرضها على شاشة رقمية عند البوابة. النظام مزود بمستشعرات ومتحكمات دقيقة تسمح بتتبع عدد السيارات وإرسال إشعارات في حالة الامتلاء.

التطبيقات والخدمات الرقمية

على صعيد الخدمات التعليمية، قام الفريق بتطوير تطبيق ذكي للهواتف المحمولة يوفر العديد من الخدمات الجامعية مثل الوصول إلى المحاضرات، عرض الجداول الدراسية، التنقل داخل الحرم الجامعي باستخدام خرائط داخلية تفاعلية، بالإضافة إلى إمكانية حجز القاعات والمختبرات.

كما صمم الفريق نظامًا رقميًا لإدارة المحتوى الأكاديمي، يُسهل عملية التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من خلال واجهة تتيح إرسال المهام، تتبع الحضور، تسجيل الدرجات، وعرض الملاحظات الأكاديمية.

نحو جامعة ذكية ومستدامة

يمثل هذا المشروع خطوة رائدة نحو إنشاء جامعة ذكية شاملة توظف التقنيات الحديثة لتقديم خدمات تعليمية متكاملة، آمنة، وصديقة للبيئة. ويُعد تطبيقًا عمليًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي في التعليم، ويُبرز مدى قدرة طلاب الجامعات المصرية على الابتكار وتقديم حلول واقعية لمشاكل معاصرة باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة.

وقد حصل الفريق على المشاريع الهندسية بمؤتمر مناقشة المشاريع بجامعة قناة السويس المركز الأول على مستوى الجامعة في قطاع.

شارك في إعداد المشروع طلاب من قسمي الإلكترونيات والاتصالات، وهم: أحمد سمير عوض، محمد سعيد مصطفى، رضوى ياسر محمود، أمنية تامر شتا، شهد أنور أحمد، فاطمة الزهراء محمد، عبدالرحمن محمود، محمد إبراهيم عدلي، يوسف محمود محمد.

واشرف على تنفيذ المشروع الدكتورة نوره احمد والدكتور احمد الديب والدكتورة سارة فؤاد تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس والدكتور احمد سلم وكيل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس.



الاختراع



الدكتورة نورا أحمد على



الزميل صبرى غانم



الطالب أحمد سمير



الطالب عبدالرحمن محمود



الطالب محمد إبراهيم عدلى



الطالبة رضوى ياسر



الطلاب يشرحون



ماكيت الاختراع