شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النقابات العالمي يعلن برنامجه خلال مؤتمر العمل الدولي الـ113 في جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك اتحاد النقابات العالمي في فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113، والذي يُعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2025، ببرنامج حافل من الأنشطة والنقاشات التي تسلط الضوء على قضايا الطبقة العاملة ودور الحركة النقابية ذات التوجه الطبقي.

ويتضمن برنامج الاتحاد ما يلي:

- كلمة الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي، من المقرر أن يلقي الأمين العام كلمة الاتحاد خلال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي.

- 1 يونيو 2025: الاجتماع التحضيري للاتحاد، وذلك من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 13:30 ظهرًا، في قاعة C بمقر منظمة العمل الدولية.

- 9 يونيو 2025: الفعالية الجانبية الأولى تحت عنوان:

“80 عاما من النضال بالأممية والتضامن: تاريخ ومستقبل الحركة النقابية العالمية ذات التوجه الطبقي”، وتُعقد من الساعة 11:00 صباحًا حتى 13:30 ظهرا في قاعة A بمنظمة العمل الدولية.

- 10 يونيو 2025: الفعالية الجانبية الثانية وهي حلقة نقاش بعنوان:

"ديمقراطية منظمة العمل الدولية”، وتُعقد في نفس التوقيت والمكان، من الساعة 11:00 حتى 13:30 في قاعة A.

يأتي هذا البرنامج في إطار التزام الاتحاد العالمي للنقابات بالدفاع عن مصالح العمال، وتعزيز صوت النقابات ذات الطابع الكفاحي داخل المحافل الدولية، وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية.