شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة جديدة من ذوي الشهداء الفلسطينيين تصل لأداء الحج على نفقة المملكة والان مع تفاصيل الخبر

وصلت إلى المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، في إطار مبادرة سنوية تستضيف خلالها المملكة مئات الحجاج الفلسطينيين لأداء مناسك الحج على نفقة الدولة.

واستقبلت الجهات الرسمية في المملكة الضيوف بحفاوة كبيرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، حيث جرى تسهيل إجراءات دخولهم وتوفير خدمات متكاملة لهم منذ لحظة وصولهم، شملت الاستقبال والإقامة والنقل والرعاية الطبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتقديم أقصى درجات الدعم والرعاية للأشقاء الفلسطينيين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج ضخم تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويشمل هذا العام ألف حاج وحاجة من أهالي الشهداء والأسرى والجرحى من فلسطين، في لفتة إنسانية تجسد عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين السعودي والفلسطيني، وتعكس الموقف الثابت للمملكة في دعم القضية الفلسطينية على المستويين الرسمي والشعبي.

وقد عبّر عدد من الحجاج القادمين عن امتنانهم لهذه المبادرة الكريمة التي تمثل دعمًا معنويًا وماديًا كبيرًا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، مؤكدين أن هذه الاستضافة ليست غريبة على المملكة، التي دأبت على تقديم العون والمساندة للقضية الفلسطينية في كل المحافل والمناسبات.











