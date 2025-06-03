أخبار مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3-6-2025 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3-6-2025 بمحافظات الجمهورية

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3-6-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة، اليوم الثلاثاء 3 يونيو، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:10  ص .
موعد صلاة الظهر 12:53 ص .
موعد صلاة العصر 29: 4 م .
موعد صلاة المغرب 7:53 م .
موعد صلاة العشاء  9:24 م .

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:09 ص .
موعد صلاة الظهر 12:58 م .
موعد صلاة العصر 4:36 م .
موعد صلاة المغرب 7:59 م .
موعد صلاة العشاء 9:33 م .
    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:03 ص .
موعد صلاة الظهر 12:49 م .
موعد  صلاة العصر 4:26 م .
موعد صلاة المغرب 7:50 م .
موعد صلاة العشاء 9:22  م .
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:06 ص .
وقت صلاة الظهر 12:41 م .
موعد صلاة  العصر 4:11 م .
وقت صلاة المغرب 7:36 م .
وقت صلاة العشاء 9:03 م .

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:22  ص .
موعد صلاة الظهر 12:47 م .
موعد صلاة العصر 10: 4 م .
موعد صلاة المغرب 7:36 م .
موعد صلاة العشاء 9:00 م .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements