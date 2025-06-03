شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3-6-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة، اليوم الثلاثاء 3 يونيو، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:10 ص .

موعد صلاة الظهر 12:53 ص .

موعد صلاة العصر 29: 4 م .

موعد صلاة المغرب 7:53 م .

موعد صلاة العشاء 9:24 م .

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:09 ص .

موعد صلاة الظهر 12:58 م .

موعد صلاة العصر 4:36 م .

موعد صلاة المغرب 7:59 م .

موعد صلاة العشاء 9:33 م .





مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:03 ص .

موعد صلاة الظهر 12:49 م .

موعد صلاة العصر 4:26 م .

موعد صلاة المغرب 7:50 م .

موعد صلاة العشاء 9:22 م .





مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:06 ص .

وقت صلاة الظهر 12:41 م .

موعد صلاة العصر 4:11 م .

وقت صلاة المغرب 7:36 م .

وقت صلاة العشاء 9:03 م .

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:22 ص .

موعد صلاة الظهر 12:47 م .

موعد صلاة العصر 10: 4 م .

موعد صلاة المغرب 7:36 م .

موعد صلاة العشاء 9:00 م .