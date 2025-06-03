شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للنقابات يطالب بفتح أبواب المساعدات العاجلة لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى شاهر سعد رئيس الاتحاد العربي للنقابات خطابا امام اللجنة العامة للدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، وصفه أغلب الحاضرين بالخطاب الاستثنائي لما حمله من معان وتذكير بالمبادئ الإنسانية السامية.

وقد أعلن شاهر سعد بأن الشعب الفلسطيني الذي تعرض لنكبة منذ 77 عاما يعيش اليوم نكبة غزة حيث يواجه الشعب الفلسطيني مأساة حقيقية، وقال شاهر سعد " نتقدم إلى لجنة الشؤون العامة لمؤتمر العمل الدولية بخالص عبارات الامتنان لمصادقتها على قرار التصويت على اعتماد تسمية فلسطين عوض منظمة التحرير الفلسطينية ومنحها صفة عضو مراقب بمنظمة العمل الدولية، وهي رسالة طمأنة للشعب الفلسطيني أينما كان، بغزة او الضفة الغربية، بأن الشركاء الاجتماعيين بمنظمة العمل الدولية يقفون إلى جانبهم، كما أنها رسالة تبين وفاءهم للمبادئ التي تأسست من أجلها منظمة العمل الدولية".

وجدد شاهر سعد دعوته لجميع مكونات منظمة العمل الدولية من أجل الضغط باتجاه فتح أبواب المساعدات الغذائية والصحية العاجلة لسكان قطاع غزة الذي تحول إلى مدينة الدمار والموت.

كما توجه شاهر سعد بتحيات الشكر ل كاتلين باسجيير رئيسة فريق العمال بمنظمة العمل الدولية على كلمتها المؤثرة التي ألقتها نيابة عن عمال العالم دعما لشعب وعمال فلسطين.

يذكر أن يوم الجمعة 6 يونيو الجاري سيشهد عملية التصويت الثلاثي على منح فلسطين صفة عضو مراقب بمنظمة العمل الدولية.