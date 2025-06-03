شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل عددًا من الآباء الأساقفة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة اليوم الإثنين، عدد من الآباء الأساقفة وذلك على هامش اجتماعات المجمع المقدس التي بدأت صباح اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



واستقبل قداسته أصحاب النيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فام أسقف شرق المنيا.



وعرض الآباء الأساقفة على قداسة البابا بعض الملفات الخاصة بخدمتهم في إيبارشياتهم.