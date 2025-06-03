شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد روحانية من الحرم المكي تسبق يوم عرفات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وسط أجواء إيمانية تفيض بالسكينة، ترصد العدسات من داخل الحرم المكي لحظات روحانية خالصة يعيشها حجاج بيت الله الحرام، قبل أيام قليلة من التوجه إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

تظهر الصور مشاهد مؤثرة للحجاج وهم يرفعون أكفّ الدعاء، وعيونهم تفيض بالدموع، في حالة من الخشوع العميق الذي يختزل مشاعر الشوق والتضرع والمغفرة.

يتوزع الحجاج في ساحات الحرم وأروقته، يتلون القرآن الكريم، ويؤدون النوافل، ويتنقلون بين الطواف والسعي، وكأنهم يسابقون الزمن في اغتنام كل لحظة في هذا المكان المقدس. وجوه متعددة من شتى بقاع الأرض، لغات ولهجات مختلفة، لكن ما يجمعهم هو مقصد واحد، وروح واحدة، وقلوب امتلأت بالإيمان والرجاء.

الصور تنقل تفاصيل دقيقة للحركة الهادئة والمنظمة داخل الحرم، في ظل جهود كبيرة تبذلها الجهات المختصة لتوفير الراحة والأمن والسلامة لضيوف الرحمن. خدمات متكاملة وتنظيم دقيق يعكس استعدادات المملكة لموسم الحج وحرصها على تسخير كل الإمكانات لخدمة الحجاج.

تتكرر هذه المشاهد كل عام لكنها لا تفقد سحرها، بل تزداد رهبة وتأثيرًا مع كل موسم، لتظل صور الحرم المكي شاهدًا حيًا على واحدة من أعظم التجمعات الروحية في العالم، حيث تسمو الأرواح وتلتقي القلوب على طاعة واحدة ومقصد واحد.



الحرم المكى



تواجد الحجاج فى الحرم



لحظات روحية داخل الحرم المكى



حجاج بيت الله الحرام



الحرم المكى فى ابهى صوره



