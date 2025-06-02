شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان جيش الاحتلال يأمر بسجن جنود رفضوا العودة للقتال في غزة والان مع تفاصيل الخبر

صادق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، على قرار بسجن جنديين رفضا العودة للقتال في غزة بسبب الإرهاق، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين.



وأوضحت أن مقاتلان من "ناحال" وافقا على العودة إلى غزة بعد طلبهما منصبا في الحراسة الخلفية، لكن قادة جيش الاحتلال ردوا قائلين: "ستذهبون إلى السجن على أي حال".

وأشارت الهيئة أيضا إلى أن 11 جنديا أبلغوا قادتهم برغبتهم في عدم العودة إلى القتال بسبب الإنهاك الشديد.