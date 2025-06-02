شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستعلم عن نتيجة الصف الأول الإعدادى 2025؟.. هنقولك بالتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الأول الإعدادى، للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بالتزامن مع انتهاء امتحانات طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وتواصل المدارس وكنترولات امتحانات صفوف النقل أعمال التصحيح ورصد الدرجات استعدادًا لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تعلن المدارس والإدارات التعليمية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للطلاب عقب انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال أيام، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل (من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام) وطرق الحصول عليها، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية ومراجعتها واعتمادها.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بسهولة، عبر الخطوات التالية:

زيارة بوابة التعليم الأساسى بالقاهرة عبر الرابط من هنا

- اختيار قسم "نتائج صفوف النقل".

- تحديد المرحلة الإعدادية.

- اختيار الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

- تحديد الصف الأول الإعدادي.

- إدخال رقم الجلوس والضغط على زر "استعلام" لعرض النتيجة.



روابط الاستعلام عن النتائج حسب المحافظة

- محافظة القاهرة: يمكن الدخول إلى موقع التعليم الأساسي عبر الرابط: هنا

- محافظة الجيزة: يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال الرابط: هنا

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 عبر الطرق التالية:

- كشوف النتائج التي تُعلق داخل المدارس.

- الموقع الرسمي للمحافظة أو مديريات التربية والتعليم.