شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تبدأ اجتماعات المجمع المقدس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الاجتماعات السنوية للجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث عقدت في الفترة الصباحية اجتماعات لجنة العلاقات العامة ولجنة الإعلام والمعلومات، ولجنة العلاقات المسكونية.

واستكملت الاجتماعات مساءً باجتماع لجنة الرعاية والخدمة ولجنة الأسرة.

ناقشت اللجان عددًا من الملفات والتقارير المقدمة من مقرري اللجان الفرعية.

شارك الآباء الأساقفة الثمانية الجدد الذين تمت رسامتهم أمس، في كافة اجتماعات اللجان بغية التعرف عن قرب على أنشطة وأعمال المجمع المقدس.

ووفقًا لآلية العمل في المجمع المقدس ترفع كل لجنة التوصيات التي يتوافق عليها أعضاؤها، إلى المجمع المقدس في جلسته العامة، لتصدر عنه في صورة توصية مجمعية أو قرار مجمعى.

ومن المقرر أن تستأنف باقي لجان المجمع اجتماعاتها غدًا.



الأباء الأساقفة باجتماعات المجمع المقدس



جانب من اجتماعات المجمع المقدس



جانب من الاجتماعات