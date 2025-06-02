شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج استرشادى لامتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، غدًا الثلاثاء 3 يونيو 2025، امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، وذلك ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وتسهيلًا على الطلاب، أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نموذج استرشادي لامتحان مادة العلوم بنظام (البوكليت)، لمساعدتهم على التدريب على شكل الورقة الامتحانية، وتعزيز مهارات الحل والتفكير المنظم وإزالة رهبة الامتحانات لديهم وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، السبت 31 مايو امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والأحد 1 يونيو امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة، واليوم الإثنين 2 يونيو امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ويؤدي الطلاب غدًا الثلاثاء 3 يونيو امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 4 يونيو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وحذرت مدارس محافظة الجيزة، طلاب الشهادة الإعدادية والمعلمين، من دخول اللجان الامتحانية بالهواتف المحمولة أو أي جهاز إلكتروني يساعد على الغش، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

وشدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة تطبيق الإجراءات الأمنية بشكل صارم لضمان نزاهة الامتحانات، ومنع أي محاولات للغش، وتشديد الرقابة في اللجان والتفتيش على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.

ونبه على ضرورة تسليم المظاريف في الوقت المحدد وعدم فتحها داخل اللجان قبل الموعد الرسمي، وعدم ترك الملاحظ للجنة مهما كانت الظروف، مع عدم اصطحاب الطلاب والمعلمين التليفون المحمول أو أى وسائل تكنولوجية حديثة تساعد على الغش الإلكتروني أو الجماعي باللجنة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة بالمديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024، مؤكدًا أهمية الالتزام التام بالقوانين واللوائح الخاصة بالامتحانات لضمان نزاهتها وسلامة الطلاب.



نموذج استرشادى 1



نموذج استرشادى 2



نموذج استرشادى 3



نموذج استرشادى 4



نموذج استرشادى 5



نموذج استرشادى 6



نموذج استرشادى 7