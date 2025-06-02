شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية موسعة لنائب محافظ الجيزة بمركزى الصف وأطفيح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز الصف، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال الرصف بطريق 21 بنطاق مركزي الصف وأطفيح، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع النائب ميدانيًا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والتوسعة بطريق الأتوستراد بعرب أبو ساعد بطول 3 كم، بداية من طريق 21 في اتجاه 15 مايو.

ووجه النائب، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، واختتم جولته الميدانية بتفقد أعمال تركيب خط مياه الشرب الجديد 1000 مم بطول 27 كم بنطاق قرية البرمبل.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، كلًا من الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف، وعز أمين رئيس مركز أطفيح، والمهندس خالد حسونة المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة ومنسق حياة كريمة بالهيئة العامة للطرق والكباري، ويسري لبنه مدير عام شبكات مياة التبين بشركة مياة القاهرة، وأبو النجا عبد الرحمن مدير المشروع بمديرية الطرق، ومسؤولي شركة مياة الجيزة والأبنية التعليمية وجهاز السرفيس و الشركات المنفذة للأعمال.



جانب من جولة نائب المحافظ



جولة نائب الوزير



جانب من الجولة