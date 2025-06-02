شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم عددًا من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

كرَّم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عددًا من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2025، خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بديوان عام المحافظة.

وخلال كلمته، قدَّم المحافظ خالص تهانيه القلبية للأمهات المُكرَّمات، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، التي تعكس الدور العظيم للأمهات في تربية الأجيال، وغرس القيم والمبادئ، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وبناء الوطن.

وأكد المحافظ أن كل أم مصرية تُمثِّل صورة مُضيئة للكفاح والتضحية والعمل المتواصل من أجل تربية الأبناء وصناعة مستقبل مشرق، مشيرًا إلى أن الأم هي النبض الحي للعطاء والوفاء، وهي من تصنع الأجيال، وتُنشئ القادة، وتزرع الأمل.

وأشار إلى أن الدولة تولي المرأة اهتمامًا خاصًا، وتعمل على دعمها وتمكينها في مختلف المجالات، موضحًا أن تكريم الأم لا يقتصر على يوم بعينه، بل هو رسالة دائمة للتقدير والعرفان، لما تقدِّمه من دور لا يُعوَّض ولا يُقدَّر بثمن.

تضمنت الاحتفالية تكريم عددٍ من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، إلى جانب تكريم أم كافلة، وأمهات لأبناء من ذوي الهمم بالإضافة إلى تكريم عددٍ من الأمهات المثاليات من العاملات بديوان عام المحافظة، والمراكز، والمدن، والأحياء.

بدأت الفعاليات بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم كلمة للأمهات المُكرَّمات.

شملت أسماء المُكرَّمين، والبالغ عددهم 20 أم مثالية على مستوى المحافظة، ما يلي:

ماجدة ناصف محمد (الأم المثالية الأولى)، وأمل رمضان أحمد (الأم المثالية الثانية)، وسيدة حنفي أحمد (الأم المثالية الثالثة)، وسعاد حسن عبد اللطيف (الأم المثالية الرابعة)، وماجدة علي محمود (الأم المثالية الخامسة)، وإحسان إمام أحمد (الأم المثالية السادسة)، وسيدة محمد منير أحمد (الأم المثالية السابعة)، وهويدا طه نصر السيد (الأم المثالية الثامنة)، وفادية أحمد سيد إبراهيم (الأم المثالية التاسعة)، وصباح محمد عبد الرازق (الأم الكافلة الأولى)، وعايدة عبد الحكيم عطية (أم لابن من ذوي الهمم - الأولى)، وعزة علي دهيس (أم لابن من ذوي الهمم - الثانية).

ومن ديوان عام المحافظة:

حنان أحمد رضوان، وصباح حسين بيومي، وفاطمة عبد الله أبو هريرة، وماجدة إسماعيل عبد العليم، ومنى علي عبد الكريم، وجيهان عبد الله، وسكينة حسين، وزغلولة زغلول محمد.

شهدت الاحتفالية حضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وإمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأسر الأمهات المُكرَّمات.



تكريم الأمهات المثاليات



جانب من التكريم



الأمهات المثاليات