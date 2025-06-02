شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة على الطرق الزراعية ورياح وأتربة على جنوب الصعيد.. تفاصيل الطقس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من المواطنين عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، نظراً لما يشهده الطقس من ارتفاع فى درجات الحرارة الأيام الأخيرة، وتزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك، فقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء 3 يونيو 2025، طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:



الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 20 درجة.



الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 19 درجة.



الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 18 درجة.



الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.



الطقس فى قنا

العظمى 36 درجة.

الصغرى 22 درجة.



الطقس فى أسوان

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.