شكرا لقرائتكم خبر عن التايمز البريطانية تكشف اسم خليفة السنوار فى قيادة حماس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن عز الدين الحداد سيخلف محمد السنوار رئيسا لحركة حماس بعدما أوكلت إليه مسئولية إعادة بناء البنية التحتية المدنية والعسكرية خلال فترات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأفادت صحيفة التايمز أن عز الدين الحداد، قائد لواء شمال غزة، الذى نجا من ست محاولات اغتيال، من المتوقع أن يخلف محمد السنوار في قيادة الجناح العسكري لحماس.

ووفقًا للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن الحداد عضو في المجلس العسكري لحماس، وكان قائدًا لكتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس) في مدينة غزة منذ عام 2021، وقائدًا للواء شمال غزة منذ نوفمبر 2023.



وأضاف التقرير أنه كان مسئولًا أيضًا عن ضمان سير عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، يُسيطر الحداد على الحركة، ويحتجز الرهائن الإسرائيليين، ويملك حق الاعتراض على الاقتراح الذي قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكافأة سابقة قدرها 750 ألف دولار وضعت لمن يدلي بمعلومات عن مكانه، ويُقال إنه يتوخى الحذر في الظهور علنًا أو في وسائل الإعلام، ويحرص على التواصل بشكل محدود.