شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم: إجراءات تفتيش غير مسبوقة في امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

كشف شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل لقاء وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، والذي استغرق أكثر من 3 ساعات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الوزير نقل رسائل طمأنة لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، مؤكدا على إجراءات التأمين والتفتيش في امتحانات الثانوية العامة، غير مسبوقة العام الحالي، في تدقيق تفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان، فهي من أهم النقاط في منع الغش داخل اللجان.



ولفت إلى أنه سيتم زيادة أعداد أفراد الأمن أمام المدارس التي بها لجان، وعنصرين من الإدارة التعليمية على باب كل مدرسة داخلها لجان لتنظيم دخول اللجان، لعدم التحايل على التفتيش، مشددا على منع دخول أي أجهزة إلكترونية مع أي طالب داخل اللجنة، وكذا المرور بالعصا الإلكترونية.



وذكر أن تسلم ورق الإجابة قبل بدء الامتحان بخمس دقائق لكتابة البيانات بشكل واضح، وكذا التأكيد على أن مواصفات الامتحان العام الحالي مثل العام الماضي، 85% اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.