شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلقى اللوم على بايدن فى وقوع هجوم ولاية كولورادو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حادث ولاية كولورادو الأمريكية، قائلا: "لن يُقبل الهجوم المروع الذي وقع أمس في بولدر، كولورادو، في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد وصل إلى البلاد بفضل سياسة بايدن السخيفة لفتح الحدود، والتي أضرت ببلدنا بشدة"، في إشارة إلى منفذ الهجوم.

وكتب على منصات التواصل الاجتماعي: "يجب أن يُغادر البلاد بموجب سياسة "ترامب". ستُلاحق أعمال الإرهاب قضائيًا بأقصى ما يسمح به القانون. هذا مثال آخر على ضرورة الحفاظ على أمن حدودنا، وترحيل المتطرفين غير الشرعيين والمناهضين لأمريكا من وطننا.

واختتم: "قلبي مع ضحايا هذه المأساة المروعة، ومع شعب بولدر، كولورادو العظيم".

وشهدت ولاية كولورادو الأمريكية حادثا الأحد، حيث أقدم شخص على إلقاء زجاجة مولوتوف حارقة على مسيرة مؤيدة لإسرائيل، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها أوقفت المشتبه به في هجوم وقع الأحد وأسفر عن إصابة العديد من الأشخاص بحروق في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية.

ووفق ستيفن ريدفيرن قائد شرطة بولدر فإن المعلومات المتعلقة بالهجوم الذي وقع قرب مظاهرة تضامنية للتذكير بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة هي معلومات "أولية للغاية"، لكنه أشار إلى أن القبض على الرجل جاء بعد بلاغات للشرطة تفيد بأن شخصا "يُشعل النيران في الناس" ويحمل سلاحا.