شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء للفلسطينيين بمحافظة خان يونس جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في مناطق بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أن أصدر "أوامر إخلاء" للمواطنين المتواجدين في البلوكات 47, 106, 108, 109 في محافظة خان يونس، مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم وخيامهم بشكل فوري، والتوجه إلى منطقة المواصي غرب خان يونس.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلق الاحتلال المعابر في 2 مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود. وبات نحو 1.5 مليون مواطن من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 177 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.