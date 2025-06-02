شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول مسابقة تحدى القراءة العربى: مشاركة مصر استثنائية فى الموسم التاسع والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمسئولة عن مسابقة تحدى القراءة العربى بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بمشاركة مصر فى تحدى القراءة العربى للموسم التاسع ومشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمت قرابة 17 مليون طالب وطالبة وهى مشاركة استثنائية لجمهورية مصر العربية بجانب 2 مليون من طلاب الأزهر الشريف بما يعادل 19 مليون طالب وطالبة من مصر ونفخر بمشاركة مصر ولها بصمة كبيرة فى مسابقة تحدى القراءة العربى على مدارس تاريخ المبادرة والتى بدأت عام 2015، والتى تطلقها الشيخ محمد بن راشد، كما وجه الدكتور فوزان الخالدي التهنئة للطالبة تغريد والتى فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والتى سوف تشارك فى الحفل النهائي والذى يقام فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة القادمة.



فاز بالمركز الثالث فى مسابقة تحدى القراءة العربى على مستوى الجمهورية عبد الرحمن الدكتور خلف الله، كما فاز بالمركز الأول فى مسابقة تحدى القراءة العربى للموسم التاسع تغريد محمد عبد العليم محمد من محافظة القليوبية والمركز الثاني الطالب عمر محمد.