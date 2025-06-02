شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: إزالة 112 حالة تعدٍ و50 نشاطا إرشاديا وتقنين أوضاع أكثر من 700 حالة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، استعرض خلاله أبرز الجهود والأنشطة التى تم تنفيذها خلال شهر مايو الماضي، فى مجال إزالة التعديات وتطهير المساقى ودعم المزارعين وتقنين الأوضاع.

ووفقا للتقرير، واصل القطاع أعمال حصر جميع التعديات على الأراضى الزراعيه او املاك الدوله، فى إطار جهود منع التعدى على الأراضى الزراعية، حيث تمت إزالة 112 حاله تعد فى المهد تقدر بمساحة إجمالية حوالى 34623 متر مربع، كذلك تم الرد على 71 متغير مكانى بناء بدون ترخيص بمراقبه مطروح الى مجلس مدينه الحمام ومجلس مدينه برج العرب، فضلا عن رصد 21 متغير مكانى بمساحه إجمالية 1390 متر وتم الرد عليهم جميعا مع اتخاذ الاجراءات القانونية وذلك بمراقبه بورسعيد .

وأشار حسين إلى انه تم أيضا عقد 32 ندوة إرشادية، شملت موضوعات متنوعة، لدعم المزارعين بالتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، من بينها: زراعات الموالح، كذلك وقاية النباتات وسبل المكافحة، إضافة إلى التكثيف المحصولي، فضلا عن دوده الحشد الخريفية وتعريف المزارعين بالاضرار التى تسببها التوصية بالمبيدات المعتمده ومواعيد الرش وطرق المكافحة، كذلك تم عقد دوره تدريبيه بمراقبة شمال سيناء حول تعميق دور التعاونيات الزراعية، لافتا إلى أنه تم أيضا عقد 18 مدرسة حقلية حول محاصيل: السمسم، الذره، الموالح، وبنجر السكر، كما تم استقبال وفد من دولة الصومال بمراقبة الانطلاق لمشاهده بعض المشروعات التنموية ونظم الرى بالمنطقة.

وأكد رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم الانتهاء من تطهير 811 مسقى فرعية وخاصة باجمالى طول 84500 متر، إضافة إلى الانتهاء من تطهير حوالى 375 مصرف بإجمالى طول 364000 متر، لافتا إلى مواصلة أعمال تطوير الجمعيات، ودعم تنفيذ أنشطتها، فيما يتعلق بتسويق المحاصيل ضمن منظومة الزراعات التعاقدية، من بينها الخرشوف، وبنحر السكر، وتوريد القمح، إضافة إلى تقديم الدعم الفنى لزراعة القطن، والأرز فى المساحات المصرح لها.

وقال حسين أنه تم أيضا متابعة عقد الجمعيات العمومية العاديه وغير العاديه بمراقبات الاسماعيليه وجنوب وغرب التحرير وبورسعيد وغرب النوباريه، فضلا عن اعتماد حوالى 48 محضر لمجالس إدارات الجمعيات، خلال ذات الشهر، لافتا إلى الموافقة على تنازلات واحلالات لحوالى 1128 حالة بمراقبات: الاسكندرية، شمال البحيرة، كوم امبو، اسيوط، سوهاج وقنا، فضلا عن الموافقة على تقنين اوضاع المشترين من الفئات الاجتماعية لحوالى 710 حالة بمراقبات: طيبة، الانطلاق، بنجر السكر، كفر الشيخ، غرب النوبارية، سهل الحسينية، مصر العليا، والفيوم.