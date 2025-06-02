شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز القومي للبحوث يهنئ الأعضاء الفائزين بجوائز المركز لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور ممدوح معوض على حسن - رئيس المركز القومي للبحوث بخالص التهنئة لأعضاء هيئة البحوث الفائزين بجوائز المركز القومى للبحوث لعام 2024 التالية أسماؤهم فى المجال المبين قرين كل منهم:

أولا: جوائز التقدير العلمى



فاز بها كل من:

1. أ. د. مخلص كمال عبد الملاك عازر

الأستاذ الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية فى مجال العلوم الأساسية

2. أ. د. محمود محمد بهجت رياض

الأستاذ الباحث بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الطبية

3. أ. د. أحمد محمد سعيد حسين

الأستاذ الباحث بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الزراعية

ثانيا : جوائز التفوق العلمى

فاز بها :

1. أ. د. محمود الشحات محمد زكى أبو الشحات

الأستاذ الباحث بقسم الكيمياء الضوئية بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الأساسية .

ثالثا : جوائز التشجيع العلمى

فاز بها كل من:

1. الدكتور/ محمود عبد العليم محمد مدكور

الأستاذ الباحث المساعد بقسم الإنتاج الحيوانى بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية .

2. الدكتورة/ هند سامى أمين مجر

الباحث بقسم الكيمياء العضوية بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيميائية .

3. الدكتورة/ آيات فرغلى هاشم

الباحث بقسم الزيوت والدهون بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال العلوم الكيميائية.



4. الدكتور / وائل محمود كامل أبو الثنا

الأستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال التكنولوجيا الحيوية .

5. الدكتور / عماد كمال الدين رضوان

الأستاذ الباحث المساعد بقسم بحوث تلوث المياه بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية فى مجال العلوم البيئية .

6. الدكتورة / هبة توفيق محمد عبد المحسن

الأستاذ الباحث المساعد بقسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الصيدلية .



7. فاز بها مناصفه كل من :

الدكتور / أحمد حامد حسن الدسوقى

الأستاذ الباحث المساعد بقسم العقاقير بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الصيدلية .

الدكتور / إبراهيم أحمد صالح على السيد

الأستاذ الباحث المساعد بقسم كيمياء النباتات الطبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الصيدلية .

رابعا: جوائز الرواد

فاز بها كل من:

.1 الدكتور / محمود طه عبد العزيز أبو الفضل

الباحث بقسم الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية باسم الرائد أ.د./ حمدى عبد العزيز مرسى

.2 الدكتورة/ نسرين محمد عبد الغنى السيد

الأستاذ الباحث المساعد بقسم آفات ووقاية النبات بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية باسم الرائد أ.د./ جمال عبد السميع

3. الدكتور/ توفيق عبد الحميد توفيق

الأستاذ الباحث المساعد بقسم الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج باسم الرائد أ.د./ محمد إبراهيم خليل

4. الدكتور/ جمال كامل محمد حسن

الباحث بقسم بحوث تلوث المياه بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بأسم الرائد أ.د./ أحمد سيد مرسى

خامسا : جائزة السيد أ. د./ رئيس المركز القومى للبحوث لأفضل بحث قابل للتطبيق

1. فازت بها الدكتورة/ منى مؤنس عبد المنعم محمد الباحث بقسم الحراريات والسيراميك ومواد البناء بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية

سادسا: جوائز الأفراد

1. جائزة أ. د. عبد العزيز محمد قنطوش فى مجال بحوث النسيج

فازت بها الدكتورة/ رغدة عبد الستار شبل حويت الباحث بقسم التحضيرات والتجهيزات للألياف السليلوزية بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج

2. جائزة أ. د. كمال نصر عبد النور فى مجال الفيزياء التطبيقية

فازت بها الدكتورة / رشا عبد الحكم يونس عبد العزيز الأستاذ الباحث المساعد بقسم الطيف بمعهد البحوث الفيزيقية

3. جائزة أ. د. عباس عبد الكريم يحيى فى مجال كيمياء وتكنولوجيا المطاط والبلاستيك

فازت بها الدكتورة/ رقية على على صبح الأستاذ الباحث المساعد بقسم البلمرات والمخضبات بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية

4. جائزة أ. د. عزة عبد الشهيد لأفضل بحث تطبيقى للعاملين بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية

فازت بها الدكتورة/ أمنية على عبد الفتاح على الأستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية

5. جائزة أ. د. وفاء إسماعيل عبد الفتاح فى مجال تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها

فازت بها الدكتورة/ هبة الله سرحان عبد الله الباحث بقسم السليلوز والورق بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية .

6. جائزة معهد بحوث طب الفم والأسنان فى مجال طب وجراحة الفم والأسنان

فازت بها الدكتورة/ فاتن فوزى ميخائيل الباحث بقسم الجراحة وطب الفم بمعهد بحوث طب الفم والأسنان .

7. جائزة أ. د. منى محمد رشاد فى مجال التكنولوجيا الحيوية

فازت بها الدكتورة/ريهام محمد حسن داود الأستاذ الباحث بقسم التكنولوجيا الحيوية الميكروبية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية .

8. جائزة أ. د. يحيى عبد اللطيف فهمى ( 1 ) فى مجال الورق والسليلوز والأخشاب والتكنولوجيا التطبيقية

فازت بها الدكتورة/ فاطمة على محمد على الأستاذ الباحث بقسم الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج

9. جائزة أ. د. يحيى عبد اللطيف فهمى ( 2 ) فى مجال أبحاث النانو وتطبيقاتها

فازت بها الدكتورة/ حنان عبد الظاهر عبد الوهاب سيد أحمد الباحث بقسم فيزيقا الجوامد بمعهد البحوث الفيزيقية .

10. جائزة أ. د. فردوس محمد عبد المجيد مبارك فى مجال المواد الجديدة والذكية

فازت بها الدكتورة/ تيسير عبد الحميد زيدان الأستاذ الباحث المساعد بقسم البلمرات والمخضبات بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية .

11. جائزة معهد البحوث البيطرية فى مجال الطب البيطرى

فازت بها الدكتورة/ هدى شعبان محمد عبد الغنى الباحث بقسم الطفيليات وأمراض الحيوان بمعهد البحوث البيطرية



12. جائزة أ. د. حسين سمير عبد الرحمن فى مجال البيئة الحشرية والمكافحة البيولوجية

فاز بها الدكتور/ أسلام محمد سليمان زيدان الباحث بقسم آفات ووقاية النبات بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية .

سابعا : جوائز المركز لأفضل رسالة دكتوراه

فاز بها كل من:

1. شروق سيد مختار تمام

الباحث بقسم الكيمياء العضوية الفلزية والعضوية شبه الفلزية بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها

2. شرين مجدى على كامل

الباحث بقسم كيمياء وتصنيف النباتات بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها

3. فيبى مجدى عبد المسيح متياس الباحث بقسم وراثة الفم والأسنان بمعهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها

4. مى عبد الله محمود عبد الله

الباحث بقسم وراثة الفم والأسنان بمعهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها

5. سالى عادل على مسعد ربيع

الباحث بقسم الوراثة والسيتولوجى بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى

6. محمود مجدى عباس محمد

الباحث بقسم تغذية النبات بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى

7. سارة جميل عبد النعيم محمود

الباحث بقسم الهندسة الكيميائية والتجارب نصف الصناعية بمعهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال العلوم الهندسية

8. فاطمة محمد موسى إبراهيم

الباحث بقسم الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال العلوم الفيزيقية

9. آن جمال بولس

الباحث بقسم كيمياء المركبات الطبيعية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الصيدلية وتطبيقاتها

10. علية أحمد عبد الحميد

الباحث بقسم كيمياء مبيدات الآفات بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم البيئية وتطبيقاتها

11. إيمان أحمد سالم رضا

الباحث بقسم التكنولوجيا الحيوية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

12. نهى جودة سليمان

الباحث بقسم الصناعات الغذائية بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال الصناعات الغذائية

ثامنآ : جوائز المركز لأفضل رسالة ماجستير

فاز بها كل من:

1. إيمان عبد العزيز محمود

الباحث المساعد بقسم النبات بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى

2. أسامة حسن الشريف

الباحث المساعد بقسم الطاقة الشمسية بمعهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجدة فى مجال العلوم الهندسية وتطبيقاتها

3. سحر حسن عبد العظيم الشيخ

الباحث المساعد بقسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

تاسعآ : جوائز المركز لأفضل نشر علمى دولى للباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين

فاز بها كل من :

1. محمد صلاح إبراهيم محمد العقيلى

الباحث المساعد بقسم الحراريات والسيراميك ومواد البناء بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية مجال العلوم الكيميائية

2. أحمد السيد عبد الرحمن عبد الغنى

الباحث المساعد بقسم العلاقات المائية والرى الحقلى بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية