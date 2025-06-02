شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تطالب مستخدمي الدائري عدم استخدم طريق الأتوبيس الترددى والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت وزارة النقل المواطنين مستخدمي الطريق الدائري المشاركة معها في التوعية من عدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق بما يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب في الإضرار بصحة المواطنين والإضرار بالبيئة.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطه شامله لتطوير وتوسعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى و في ضوء تنفيذ مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT بطول 113 كم كأحد مشروعات النقل الجماعي الكهربائي الأخضر المستدام الصديق للبيئة لتقديم اعلى مستويات الخدمة لمستخدمي الطريق الدائري ، ومع بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الاتوبيس الترددي BRT الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي وحتى محطه أكاديمية الشرطة بطول 35 كم اليوم الأحد الموافق الاول من يونيو 2025.

حيث ناشدت وزارة النقل المواطنين في بيانها بالآتي:

1. عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الاتوبيس الترددي والمتواجد بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الاخرى للطريق وحيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري.

2. العبور الى الجانب الاخر من الطريق والى محطات مشروع الاتوبيس الترددي BRT من خلال كباري المشاة او الانفاق المخصصة لذلك حفاظا على ارواح المواطنين

3. عدم القاء او حرق القمامة على الطريق الدائري او في مسار الاتوبيس الترددي لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والمحافظة على البيئة

4. عدم السير عكس الاتجاه سواء على الطريق الرئيسي او منازل ومطالع الطريق