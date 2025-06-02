شكرا لقرائتكم خبر عن "من حقنا نفهم بعض"… حملة طلابية تدعو لحوار بين الأهل وأولادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت 8 طالبات من كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية حملة توعوية بعنوان "العيال كبرت"، حيث تهدف للحديث عن مواقف قد تظهر بأنها بسيطة لكنها تسبب أثرا كبيرا لدى الأبناء والأباء، مؤكدين أن اختلاف الأساليب ووجهات النظر أحيانًا بيخلق فجوة في التواصل، ومطالبين بأن يكون الحوار الهادى والمبنى على الاحترام يساعد على اتخاذ قرارات مشتركة مبنية على التفاهم وليس على الخوف أو التحفظ.

واختارت الطالبات اسم الحملة من المسرحية المصرية الشهيرة "العيال كبرت" — مش بس علشان الناس تتفاعل مع اسم مألوف، لكن كمان علشان يوصلوا رسالة رمزية: إحنا كبرنا، ومحتاجين أسلوب مختلف في التعامل.

وتوضح الحملة أن كثير من الأهل يجدوا صعوبة في مواكبة التغيرات السريعة في حياة أولادهم، وهذا يجعلهم أحيانًا يفرضوا قواعد ليست مناسبة أو جامدة، ومن الناحية الأخرى، يعيش الشباب صراع داخلي بين رغبتهم في الاستقلال، وبين حرصهم على رضا الأهل والحفاظ على علاقتهم بيهم.

ويأتى دور "العيال كبرت" في فتح مساحة حوارية، بدل الصراخ أو التجاهل، فالحملة تسلط الضوء على مواقف يومية بنعيشها كلنا، وتطرح تساؤلات عن معنى الخصوصية، عن احترام المساحات الشخصية، وعن دور الأهل كمصدر دعم بدل ما يكونوا جهة رقابة.

وعلى مدار سنة كاملة، تخطط "العيال كبرت" إنها تحدث فرق حقيقي في طريقة تفكير الأهل وتفاعلهم مع أولادهم. الحملة هتقدم محتوى رقمي جذاب على السوشيال ميديا، يطرح قصص واقعية، فيديوهات تمثيلية، ومحتوى تعليمي بسيط ومباشر.

جدير بالذكر أن طلاب الحملة هم فريدة مدحت ورودينا عمر وهانيا محمد وبسمة مصطفي ولوجان عادل وشادن منير ومايا احمد وحبيبه عمرو