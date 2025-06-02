شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية لـ"الساعة 6": نشاط الزلازل داخل مصر ضعيف جدا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور شريف الهادى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه بعد أن دشن المعهد موقع للشبكة القومية للزلازل على الإنترنت أصبح من السهل لجميع المتابعين الدخول على الموقع ومعرفة ما يحدث.

وأضاف شريف الهادى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن المعهد يسجل بصفة دورية الزلازل التى تحدث، وبالتالى متوقع أن المعهد يسجل حدوث زلازل بشكل يومى من أى مكان بقوة ضعيفة ولا يشعر بها أحد.

وأوضح شريف الهادى، أن هناك أماكن نشطة بشكل ضعيف يحدث بها زلازل كخليج السويس، ومن الصعب حدوث زلزال فى كل أنحاء الجمهورية ويشعر به الجميع، لأنه ليس شرطا أن يشعر الكل بالزلزال عند حدوثه، ونحن كمعهد نقوم بإذاعة وقوع الزلزال عندما يصل لأكثر من 3.5 ريختر، ونشاط الزلازل داخل مصر ضعيف جدا.



