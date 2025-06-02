شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلاب يتنافسون على المركز الأول بمسابقة تحدى القراءة بالموسم التاسع والان مع تفاصيل الخبر

يتنافس 3 طلاب وهم عبد الرحمن الدكتور خلف الله من محافظة سوهاج وتغريد محمد عبد العليم محمد من محافظة القليوبية وعمر أحمد محمد أحمد من محافظة الوادى الجديد، بالحفل الختامى لمسابقة تحدى القراءة العربى للعام التاسع على التوالى.

وتنافس منذ انطلاق المسابقة مع بداية العام الدراسى الحالى، قراب هذا العام 17 ملايين و608 آلاف و366 طالبا وطالبة مشاركين بمسابقة تحدى القراءة العربي عن العام الدراسى 2025/2024، أنهى منهم 7013034 طالبا وطالبة قراءة 50 كتابا، وشهد هذا العام أيضا زيادة نسبة مشاركة الطلاب من ذوى الهمم عن العام الماضى التى بلغت 31873 من 25 مديرية تعليمية أنهى منهم 7489 قراءة 25 كتابا.

وشهد الموسم التاسع من المسابقة إنشاء منصة كتب رقمية تهدف إلى تسهيل عملية الوصول لأكبر عدد من الكتب لكل دول العالم المشاركة، ولتشجيع جميع الطلبة المشاركين فى التحدى على تعزيز مهارة القراءة وتسهيل وصولهم إلى الكتاب الرقمى عبر مكتبة رقمية، حيث تم توفير مجموعة من الكتب تتناسب مع المراحل العمرية والدراسية المختلفة للطلاب المشاركين فى التحدى، حيث أطلقت المنصة خلال شهر أكتوبر 2024 وتم تفعيلها تدريجيا بحيث تستوعب 88 مشارك من جمهورية مصر العربية فى الوقت الحالى مع التحديث المستمر للسعة والمجموعات الكتب.

وأوضحت الوزارة أن تقرير التصفيات على مستوى المديريات التعليمية للعام التاسع، حيث تم عقد تصفيات المسابقة فى البداية على مستوى المدارس ثم الإدارات ثم المديريات التعليمية ليتم اختيار الطلاب الفائزين على مستوى كل مديرية تعليمية، وتم عقدت التصفيات على مستوى المدارس والإدارات التعليمية طبقا لكل مديرية بشرط عدم إغفال أى طالب ممن أنهوا قراءة 50 كتاب، كما أقيمت التصفيات على مستوى المديريات التعليمية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير الماضى وانتهت فى آخر مديريتين وهما الإسكندرية وجنوب سيناء بتاريخ 20 مارس 2025، وذلك طبقا لأعداد المشاركين بالمديريات بحد أقصى 5 أيام وحد أدنى 3 أيام.