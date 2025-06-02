شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال بمؤتمر العمل الدولى: نتمسك بإقرار اتفاقية دولية للحماية من المخاطر البيولوجية فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو الوفد النقابى المصري المشارك بفعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، المنعقد خلال الفترة من 2 ل13 يونيو 2025، إن وفد الاتحاد شارك بلجنة وضع المعاير حول المخاطر البيولوجية، اليوم – الإثنين، وأشار إلى أن فريق العمل اكد إصراره على ضرورة إقرار اتفاقية وتوصية جديدة بشأن الحماية من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، استكمالًا للنقاشات التي انطلقت خلال مؤتمر العام الماضي.



وأضاف مرسال، لليوم السابع،: أن فريق العمال شدد خلال الاجتماع، على أن أي اتفاقية مرتقبة يجب ألا تقتصر فقط على الأخطار المرتبطة بالفيروسات أو البكتيريا، بل يجب أن تغطي جميع التغيرات البيولوجية والميكروبيولوجية التي قد يتعرض لها العمال في أماكن العمل.

وأوضح أن المخاطر البيولوجية لا تقتصر على قطاع دون آخر، بل تمتد إلى العديد من المجالات، منها: المختبرات والمستشفيات التي يتعرض فيها العاملون لمواد متغيرة بيولوجيًا أو لإشعاعات ضارة، والقطاع الزراعي الذي يشهد استخدام مواد تؤدي إلى تحولات بيولوجية ضارة، والقطاع الصناعي بكل أشكاله، خاصة الصناعات الغذائية والمعدنية، حيث قد تنتج مواد تؤثر على الصحة البيولوجية للعامل.



وأشار إلى أن فريق العمال يرفض الحجة التي يروج لها بعض أصحاب الأعمال، بأن التعرض لتلك المخاطر هو جزء طبيعي من طبيعة العمل، قائلا: "لابد أن يكون للعامل حماية خاصة، حتى في المشروعات التي تنتج بطبيعتها مواد ذات تأثير بيولوجي، فالحماية حق لا يجب التنازل عنه."

وشدد مرسال على أن موقف فريق العمال يتجه بقوة نحو الانتهاء هذا العام من صياغة اتفاقية وتوصية ملزمة تُضاف إلى منظومة اتفاقيات السلامة والصحة المهنية المعتمدة من المنظمة، نظرًا لأهمية الموضوع وتزايد المخاطر البيولوجية الناتجة عن التطور الصناعي والتقني والتحورات الميكروبيولوجية المستجدة.

يُذكر أن الجلسة تُعقد برئاسة أحمد الدليمي، رئيس لجنة المناقشات الخاصة بهذا الملف الحيوي.



جانب من اتحاد العمال