شكرا لقرائتكم خبر عن تغريد محمد تفوز بلقب بطلة تحدى القراءة العربى على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

فاز بالمركز الثالث فى مسابقة تحدى القراءة العربى على مستوى الجمهورية عبد الرحمن الدكتور خلف الله، كما فاز بالمركز الأول فى مسابقة تحدى القراءة العربى للموسم التاسع تغريد محمد عبد العليم محمد من محافظة القليوبية والمركز الثاني الطالب عمر محمد.

وتنافس منذ انطلاق المسابقة مع بداية العام الدراسي الحالى، قراب هذا العام 17 مليون و608 ألف و366 طالب وطالبة مشاركين بمسابقة تحدي القراءة العربي عن العام الدراسي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ ، أنهي منهم 7013034 طالب وطالبة قراءة 50 كتاب، وشهد هذا العام أيضا زيادة نسبة مشاركة الطلاب من ذوي الهمم عن العام الماضي والتي بلغت ۳۱۸۷۳ من 25 مديرية تعليمية أنهى منهم ٧٤٨٩ قراءة ٢٥ كتاب.

وشهد الموسم التاسع من المسابقة إنشاء منصة كتب رقمية تهدف الى تسهيل عملية الوصول لأكبر عدد من الكتب لكل دول العالم المشاركة، ولتشجيع جميع الطلبة المشاركين في التحدي على تعزيز مهارة القراءة وتسهيل وصولهم الى الكتاب الرقمي عبر مكتبة رقمية، حيث تم توفير مجموعة من الكتب تتناسب مع المراحل العمرية والدراسية المختلفة للطلاب المشاركين في التحدي، حيث أطلقت المنصة خلال شهر أكتوبر ۲۰۲٤ وتم تفعيلها تدريجيا بحيث تستوعب ۸۸ مشارك من جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي مع التحديث المستمر للسعة والمجموعات الكتب.

وأوضحت الوزارة أن تقرير التصفيات على مستوى المديريات التعليمية للعام التاسع، حيث تم عقد تصفيات المسابقة في البداية على مستوي المدارس ثم الإدارات ثم المديريات التعليمية ليتم اختيار الطلاب الفائزين على مستوي كل مديرية تعليمية، وتم عقدت التصفيات على مستوي المدارس والإدارات التعليمية طبقا لكل مديرية بشرط عدم إغفال أي طالب ممن أنهوا قراءة 50 كتاب، كما أقيمت التصفيات على مستوي المديريات التعليمية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير الماضى وانتهت في آخر مديريتين وهما الإسكندرية وجنوب سيناء بتاريخ 20 مارس 2025، وذلك طبقا لأعداد المشاركين بالمديريات بحد أقصي 5 أيام وحد أدني 3 أيام.