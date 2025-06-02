شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تقدم مسرحية القراءة تصنع العظماء بحفل تحدى القراءة العربى والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الحفل الختامى لمسابقة تحدى القراءة العربى للعام الدراسي الجارى 2024.2025، حيث بدأ الحفل بالنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقدمت الفنانة صفاء أبو السعود أغنية ومسرحية بعنوان القراءة تصنع العظماء.

ويحضر الحفل الدكتور أيمن بهاء الدين الريال نائب وزير التربية والتعليم والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبعض مديرى المديريات التعليمية،والدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنافس فى المسابقة قراب هذا العام 17 مليون و608 ألف و366 طالب وطالبة مشاركين بمسابقة تحدي القراءة العربي عن العام الدراسي 2025/2024 ، أنهي منهم 7013034 طالبا وطالبة قراءة 50 كتاب، وشهد هذا العام أيضا زيادة نسبة مشاركة الطلاب من ذوي الهمم عن العام الماضي والتي بلغت ۳۱۸۷۳ من 25 مديرية تعليمية أنهى منهم7489 قراءة 25 كتابا.



وشهد الموسم التاسع من المسابقة إنشاء منصة كتب رقمية تهدف الى تسهيل عملية الوصول لأكبر عدد من الكتب لكل دول العالم المشاركة، ولتشجيع جميع الطلبة المشاركين في التحدي على تعزيز مهارة القراءة وتسهيل وصولهم الى الكتاب الرقمي عبر مكتبة رقمية، حيث تم توفير مجموعة من الكتب تتناسب مع المراحل العمرية والدراسية المختلفة للطلاب المشاركين في التحدي، حيث أطلقت المنصة خلال شهر أكتوبر 2024 وتم تفعيلها تدريجيا بحيث تستوعب 88 مشارك من جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي مع التحديث المستمر للسعة والمجموعات الكتب.

وأوضحت الوزارة أن تقرير التصفيات على مستوى المديريات التعليمية للعام التاسع، حيث تم عقد تصفيات المسابقة في البداية على مستوي المدارس ثم الإدارات ثم المديريات التعليمية ليتم اختيار الطلاب الفائزين على مستوي كل مديرية تعليمية، وتم عقدت التصفيات على مستوي المدارس والإدارات التعليمية طبقا لكل مديرية بشرط عدم إغفال أي طالب ممن أنهوا قراءة 50 كتاب، كما أقيمت التصفيات على مستوي المديريات التعليمية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير الماضى وانتهت في آخر مديريتين وهما الإسكندرية وجنوب سيناء بتاريخ 20 مارس 2025، وذلك طبقا لأعداد المشاركين بالمديريات بحد أقصي 5 أيام وحد أدني 3 أيام.



حفل تحدى القراءة العربى